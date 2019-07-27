Рафаїлов: Усі питання УПЛ вирішуються в одному відомому готелі до зборів клубів

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував видачу атестату донецькому Олімпіку.

"Всі голосували за те, щоб Олімпік фінансував молодіжні команди інших клубів. В регламент внесли пункт, що атестат можна видавати всупереч рішенню КДК. Так можна що завгодно переписати.

Рафаїлов – про наслідки відмови транслювати матчі на ТК Футбол: Знімуть вони Динамо і Зорю з чемпіонату, що далі?

В УПЛ всі документи – не документ і переробляються в процесі. Як так? Всі проголосували за 12 клубів, а їм треба 14. Все вирішується ще до зборів клубів в одному відомому готелі (можливо, готель Опера, де базується Шахтар – прим. Футбол 24).

Не можна карати один клуб, розслідування же ніхто не довів до кінця. Звичайно, диму без вогню не буває. Мене здивував момент, коли тренер під час матчу ходить і говорить по телефону.

"Там збираються тренери-невдахи і гравці з низьким рівнем розвитку", – Рафаїлов знову пройшовся по ТК Футбол

Коли в нашому клубі це відбувалося – я розбирався. Був такий момент, тренер кричить гравцю, що вийшов на заміну, поправити гетри – значить, червона картка.

У нас сидів оператор і стежив за трибунами. Бачили момент, коли дівчина переходила з одного боку на інший або міняла кофту. Навіщо? Я все бачив і заборонив пускати батьків і всіх інших. Грає тільки U-19", – цитує Рафаїлова FootballHub.