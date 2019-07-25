"Там собираются тренеры-неудачники и игроки с низким уровнем развития", – Рафаилов снова прошелся по ТК Футбол

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов в который раз раскритиковал телеканалы "Футбол 1/2".

"Я вообще не смотрю канал Футбол. Разве что некоторые матчи. А все эти программы не смотрю. Простите меня, когда там собираются футболисты, которые не доиграли, с низким уровнем развития, и тренеры-неудачники, пытаясь что-то обсуждать. Я не хотел бы так.

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Вацко – это единственный человек, который своим зарядом и энергией пытался делать что-то нормально. Остальные все – ангажированы. Тема одна – славься, родной Шахтер.

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Цензура для журналистов? Создадут комиссию, которая будет этим заниматься. Как можно доказать, что мне не нравятся слова Морозова, например? Как это сделать? И что дальше? Это вопросы образования и морали каждого", – цитирует Рафаилова Football Hub.