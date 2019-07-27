Рафаилов назвал причину возможного срыва трансфера Русина – Заря уже достигла договоренности с Динамо

Луганская Заря проявляет интерес к форварду Динамо Назарию Русину, но киевляне могут не отпустить футболиста.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов сообщил, что луганчане действительно интересуются молодым талантом Динамо Назарием Русиным.

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"У нас есть интерес к Русину, мы договаривались с Динамо. Но тут дело в другом – травмировался Соль. Мы потеряли много времени и теперь снова ищем нападающего. Если Русина заявят на Лигу чемпионов, то нам не будет смысла его брать", – цитирует Рафаилова FootballHub.

Ранее сообщалось, что Динамо стремится отдать Русина в аренду в другой клуб. В частности, среди вариантов называли львовские Карпаты.

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