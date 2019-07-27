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Рафаилов назвал причину возможного срыва трансфера Русина – Заря уже достигла договоренности с Динамо

21:28 211 Читати українською
Рафаилов назвал причину возможного срыва трансфера Русина – Заря уже достигла договоренности с Динамо
Назарий Русин / Футбол 24

Луганская Заря проявляет интерес к форварду Динамо Назарию Русину, но киевляне могут не отпустить футболиста.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов сообщил, что луганчане действительно интересуются молодым талантом Динамо Назарием Русиным.

"Эрикссон не знает, что здесь происходит, как и Гримм", – Рафаилов объяснил, почему Заря не пригласила именитого тренера

"У нас есть интерес к Русину, мы договаривались с Динамо. Но тут дело в другом – травмировался Соль. Мы потеряли много времени и теперь снова ищем нападающего. Если Русина заявят на Лигу чемпионов, то нам не будет смысла его брать", – цитирует Рафаилова FootballHub.

Ранее сообщалось, что Динамо стремится отдать Русина в аренду в другой клуб. В частности, среди вариантов называли львовские Карпаты.

Нова схема, хороші новачки та розумні ідеї, а проблеми все ті ж – Динамо підходить до сезону без права на помилку

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