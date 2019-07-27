Нова схема, хороші новачки та розумні ідеї, а проблеми все ті ж – Динамо підходить до сезону без права на помилку

З'ясовуємо, як змінилося київське Динамо в міжсезоння та які шанси в "біло-синіх" виконати головні завдання протягом наступного року.

У попередньому сезоні Динамо завчасно програло чемпіонські перегони в УПЛ, не пробилося в основну сітку Ліги чемпіонів і без шансів вилетіло в 1/8 Ліги Європи. Підсумок закономірний, адже кияни поступалися суперникам за класом: Шахтарю на дистанції, а Аяксу та Челсі в конкретних протистояннях.

Тепер виправдань в Олександра Хацкевича не буде. Молодь Динамо мала вже достатньо часу для адаптації до дорослого футболу під його керівництвом, він отримав якісних новачків, які готові відразу підсилити команду. Оглядаємо, як наставник "біло-синіх" готувався до визначального для себе сезону.

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Новинки тренувальних зборів

Першу частину підготовки Динамо провело в Австрії, де зіграло низку товариських поєдинків. Звертати увагу на рахунки немає сенсу: низький рівень суперників (крім Олімпіакоса), гра в умовах посилених фізичних навантажень, велика кількість травмованих. Значно цікавіше розглянути новинки тренерського штабу, який, за словами Олександра Хацкевича, зробив акцент на вдосконаленні контролю м'яча та виходу з оборони.

Як успіхи? Не дуже добре. Динамо почало використовувати схему 4-1-4-1 з чітко вираженим опорником. Найчастіше цю роль виконували Мохаммед Кадірі та Сергій Сидорчук. При початку атак вони опускалися в одну лінію із центрбеками та, за задумом, мали би допомогти з першим пасом.

Однак ситуація кардинально не змінилася – вихід з оборони досі катастрофічно залежний від Тамаша Кадара. З ситуативно сформованого тріо Кадар-Кадірі(Сидорчук)-Бурда лише угорець володіє якісним пасом. Його відсутність відрізає оборону Динамо від півзахисту та атаки, або ж робить перший пас максимально прогнозованим (переведення на фланг, передача в центр на хавбеків, які приймають м'яч спиною до чужих воріт).

Перехід на 4-1-4-1 вимагає високої мобільності від інсайдів. На початку атак вони повинні пропонувати себе глибше, приходити в опорну зону для просування м'яча, а також здійснювати вривання у чужий штрафний майданчик. На завершення зборів найкраще це вдавалося Віталію Буяльському (внаслідок його переміщень Динамо час від часу поверталося до 4-2-3-1), непогану динаміку періодично забезпечував Володимир Шепелєв, але цього все одно мало.

Комбінаційний футбол збивається на передачі заради передач, а в окремих виконавців починається паніка, коли потрібно віддати загострювальний пас вперед.

Олександр Хацкевич спробував пресинг високим блоком – трикутник центрхавів з основою до чужих воріт для цього підходить. Задум непоганий, періодично він працював. У матчах з середняками УПЛ це допоможе – зменшиться необхідність побудови атак з глибини (з чим є труднощі). Проблема в тому, що цей пресинг недосконалий, а коли суперник проходить першу лінію пресингу, то автоматично відрізає пів команди Динамо.

Що маємо у підсумку: тренерський штаб дійсно запропонував нові ідеї, які мали б забезпечити стабільніше проходження дистанції чемпіонату України, але втілення цих ідей залишає бажати кращого. Навіть під час другої стадії підготовки в матчах проти Оболоні-Бровар і Колоса прогресу не було.

Хороший рівень новачків, але без "вау"

Динамо підсилило склад Мохаммедом Кадірі та Олександром Караваєвим. У Київ прийшли новачки, яких хотів Хацкевич, які підходять його стилю. Передсезонні збори нічого кардинально не змінили, але нюанси є.

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Кадірі загалом підтвердив навішані на нього ярлики: хороший в обороні (хоча теж були питання щодо вибору позиції), має проблеми з пасом. Тренерський штаб активно награвав його опорником (у центрі захисту Момо також спробували, але Олександр Хацкевич запевнив, що це лише на випадок форс-мажору), однак на завершення зборів у номінальній основі вийшов вже Сергій Сидорчук. За словами наставника, Кадірі ще не зрозумів принципи футболу Динамо.

"Ми з Кадірі проводимо багато індивідуальних теоретичних розборів, показуємо велику кількість відеонарізок, пояснюючи йому, як він повинен діяти. Наприклад, спершу ми пробували його в схемі 4-1-4-1. І він прямо сказав, що йому було дуже важко зрозуміти, як потрібно тримати позицію. В принципі, це не дивно, адже в тульському Арсеналі він завжди грав в парі з іншим опорником", – пояснює Олександр Хацкевич.

Мохаммед прийшов під минулорічне Динамо, де його сильні сторони розкриваються в парі центрхавів та середньому блоці пресингу. В нових ідеях "біло-синіх" Кадірі не настільки ефективний – він слабко виконує функції глибинного плеймейкера, а при провалі високого пресингу фізично не може покрити величезну зону в півзахисті. Для 4-1-4-1 опорник має бути універсалом, навколо якого все крутиться. Кадірі поки що не такий, але при поверненні до звичних концепцій гри проти серйозних суперників ганець буде корисний.

Динамо підписує Караваєва: чому трансфер гравця збірної України виглядає ризикованим

Трансфер Караваєва супроводжувався воплями "Сашко загубить кар'єру, йому немає місця в Динамо, відбере місце в молодих". На фоні травми Віктора Циганкова та пошкодження Беньяміна Вербіча придбання лідера Зорі виглядає максимально правильним. Тільки подумайте, про що б говорили вболівальники Динамо, якби команда завершувала збори лише з Карлосом Де Пеною та Георгієм Цітаішвілі на позиції вінгерів.

Гравець збірної України підсилив правий фланг атаки "біло-синіх". Як і Кадірі, він загалом виправдав прогнози: дуже багато старання, втоптування правої бровки, орієнтація на навіси, але водночас недостатньо тонка гра, прямолінійність, труднощі в умовах обмеженого простору при зміщеннях у півфланги.

Караваєв, звичайно ж, не здатен рівноцінно замінити Циганкова, він не стане центральною фігурою в Динамо, але це ідеальний "перший запасний". Всі чомусь забули, скільки "дірок" закривали Морозюком, як часто потрібна була його допомога. Олександр – кращий універсал. На фланг оборони Караваєва під час зборів навіть не ставили, але головний тренер розглядає таку опцію. Розпочинатиме ж сезон новачок в статусі основного вінгера.

Кадрова ситуація – тренер загалом задоволений

"На позиції воротаря у нас зараз досить хороша конкуренція. Що стосується позиції лівого захисника: Миколенко, Піваріч, Сідклей. Теж хороша конкуренція. Лівий центральний захисник: Кадар і Шабанов. Правий центральний захисник: Бурда, Попов. Справа в півзахисті Циганков, Караваєв. Теж все в порядку. Зліва в півзахисті у нас є Вербіч і де Пена.

Можливо, потребує посилення позиція плеймейкера. І позиція нападника. Ми в минулому сезоні звикли, що у нас взагалі не було нападників. Одужає Фран Соль – у нас буде три нападники. Звичайно, у нас є напрацювання щодо форвардів, але ціна і якість повинні теж відповідати певному рівню", – описує кадрову ситуацію Олександр Хацкевич. Схоже, він задоволений.

За чутками Динамо шукає креативного хавбека та швидкого форварда. З появою останнього з команди піде Назарій Русин, намагаються продати Сідклея (вони не тренуються в загальній групі перед Суперкубком). А от Денис Гармаш, на диво, продовжить виступи під керівництвом Хацкевича.

Чемпіонів світу U-20 Владислава Супрягу та Сергія Булецу відправили в оренду, а Георгій Цітаішвілі та Денис Попов залишаться в першій команді. У попередньому сезоні їм мало довіряли, в цьому вони розраховують на більше ігрового часу.

Віктор Циганков і Фран Соль пропустять Суперкубок України, але мають бути готовими до старту чемпіонату та кваліфікації Ліги чемпіонів. Олександр Андрієвський і Міккел Дуелунд повернулися до тренувань, втім, тренерський штаб наразі не бачить їх у старті.

Склад Динамо на сезон: Бойко (Бущан) – Кендзьора (Караваєв), Бурда (Попов), Кадар (Шабанов), Миколенко (Піваріч, Сідклей) – Сидорчук (Кадірі) – Циганков (Караваєв, Цітаішвілі), Шепелєв (Шапаренко, Дуелунд), Буяльський (Гармаш, Андрієвський), Вербіч (Де Пена, Сідклей) – Соль (Бєсєдін, Русин).

Завдання на сезон

Перша ціль – вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів. "Ми два роки грали в Лізі Європи. Як кажуть, вже пора і честь знати. Нам потрібно підвищувати свій рівень", – зізнається головний тренер. На шляху киян до основної сітки ЛЧ дві команди.

На початку кваліфікації Динамо зіграє з бельгійським Брюгге – приблизно рівний суперник, якого можна проходити. У випадку успіху, віцечемпіон України може зустрітися з ПСВ, Олімпіакосом, Істанбул Башакшехіром, ЛАСКом, Базелем чи Вікторією Пльзень. Серйозні опоненти, але будьмо відверті – кліше "якщо не проходити такі команди, що робити в Лізі чемпіонів" тут підходить.

Олександр Хацкевич проводить третій рік на чолі Динамо, він задоволений підбором виконавців, залишився лідер Віктор Циганков, з'явився бажаний форвард Фран Соль, для виходу в груповий етап ЛЧ не потрібно обігрувати клуби з топ-чемпіонатів. Яке може бути виправдання невдачі?

На внутрішній арені є шанси виконати головне завдання – виграти чемпіонат України. У Шахтаря новий тренер, який не знає місцевих реалій і дещо змінює стиль, підстаркуваті лідери та "сирі" новачки. Аргументів на користь Динамо достатньо. Однак проблеми з позиційною атакою нікуди не зникли – буде чимало втрат з середняками. На зборах тренери спробували підготуватися до цього. Наскільки футболісти пройнялися новими ідеями – побачимо з перших матчів.