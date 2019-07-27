"Эриксон не знает, что здесь происходит, как и Гримм", – Рафаилов объяснил, почему Заря не пригласила именитого тренера

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов объяснил, почему клуб не пригласил на должность главного тренера бывшего наставника сборной Англии Свена-Йорана Эриксона.

"Мне звонили его агенты, будто предлагали. Он совершенно не знает, что здесь происходит. Мы вот столкнулись с Гриммом – так же. Этот человек просто не понимает. Наверное засиделся дома.

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Еще одно – язык. Мы сталкиваемся с одним бразильцем – тяжело. И он не может, не хочет или не способен изучать язык. И это проблема. А это тренер, он должен общаться с двадцатью футболистами. Как это? Это сложно.

Переводчик? Играла наша команда U-19 с Шахтером. И вот я увидел такую ​​картину: переводчик повторяет жесты, эмоции, крики по интонации, бегая постоянно за этим, который кричит. Это цирк. Как он будет руководить? Как тренировать? А как передаст эмоции? Как передаст интонации?

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В финансовом плане, думаю, нам было реально подписать с ним контракт", – цитирует Рафаилова FootballHub.