"Раньше меня спрашивали, каких футболистов Зари я считаю лучшими. Раньше не отвечал, сейчас могу. Это мое личное мнение. Обсуждать его никого не приглашаю. По-моему, именно эти футболисты добавляли футболу Зари изюминку привлекательности и узнаваемости. По номерам не расставляю. Они все для меня самые лучшие.

Рафаилов не собирается возвращаться в футбол – функционер имел предложение из-за рубежа

Шуховцев, Никита Шевченко, Лунин, Василь, Каменюка, Езерский, Чечер, Шунич, Форстер, Чеберко, Михайличенко, Сухоцкий, Вернидуб, Караваев, Ярмаш, Любенович, Липартия, Юрченко, Иванисеня, Кабаев, Кочергин, Юри, Эммануэль Деннис, Боли, Данило, Идахор, Паулиньо, Виценец, Громов, покойные Макс Белый и Паша Худзик.

Еще были футболисты, контракты которых принадлежали Заре: Малиновский, Малышев, Леднев, Тымчик, Шуст, Полянский", – написал Рафаилов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Сергей Рафаилов покинул пост генерального директора Зари 26 марта 2020 года. Функционер работал в луганском клубе с осени 2009-го.

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