Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не видит для себя будущего в футболе.

"Планирую ли возвращаться в футбол? Нет. Я не встречал на столбах объявления, что на работу требуются пенсионеры.

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Честно скажу, предложения были. Одно из Украины и одно – из-за рубежа. Впрочем, я довольно сложный человек, у меня есть свои принципы. Понимаю, что мне в моем возрасте уже поздно становиться другим, поэтому со мной сложно работать", – заявил Рафаилов в интервью FootballHub.

Добавим, что функционер покинул пост генерального директора Зари 26 марта. Рафаилов работал в луганском клубе с осени 2009 года.

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