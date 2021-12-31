"Раніше мене запитували, яких футболістів Зорі я вважаю найкращими. Раніше не відповідав, зараз можу. Це моя особиста думка. Обговорювати її нікого не запрошую. По-моєму, саме ці футболісти додавали футболу Зорі родзинку привабливості і впізнаваності. За номерами не розставляю. Вони всі для мене найкращі.

Рафаїлов не збирається повертатися у футбол – функціонер мав пропозицію з-за кордону

Шуховцев, Микита Шевченко, Лунін, Васіль, Каменюка, Єзерський, Чечер, Шуніч, Форстер, Чеберко, Михайліченко, Сухоцький, Вернидуб, Караваєв, Ярмаш, Любеновіч, Ліпартія, Юрченко, Іванісеня, Кабаєв, Кочергін, Юрі, Еммануель Денніс, Болі, Даніло, Ідахор, Пауліньо, Віценець, Громов, покійні Макс Білий і Паша Худзік.

Ще були футболісти, контракти яких не належали Зорі: Маліновський, Малишев, Ледньов, Тимчик, Шуст, Полянський", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Сергій Рафаїлов покинув посаду генерального директора Зорі 26 березня 2020 року. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009-го.

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