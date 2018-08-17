Рафаилов – о своей публикации в Facebook: Я имел в виду то, что имел в виду, то как я написал – так и есть

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов оценил шансы луганчан в поединках против РБ Лейпциг и прокомментировал свой комментарий адресован Паулу Фонсеке, который он опубликовал сегодня.

"Шансы против РБ Лейпциг? Знаете, пока не прозвучал финальный свисток, шансы есть у всех команд, и у Зари в том числе. То, что это сильный клуб, один из сильнейших клубов в Германии – это очевидно.

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За спиной у этой команды стоит такой монстр как Red Bull, с кучей денег. Мы знаем, какие мероприятия, какие шоу поддерживает эта компания. Я немного знаком с их политикой – они скупают все молодые таланты в Европе, обращались и к нам по поводу Лунина. Разумеется, это будет очень тяжелая игра, но и предыдущие два матча были для нас тяжелыми.

Ответил ли мне что-то Фонсека на мою сегодняшнюю публикацию в Фейсбуке? Я не понимаю, кто сказал или сделал вывод, что это касается этого человека? Знаете, лисиц, и псевдоспециалистов, которые предсказывали неудачу Заре в этом двухматчевом противостоянии против Браги было очень много. Мой пост в соцсетях был адресован всем им, в том числе и ...

Я имел в виду то, что имел в виду. То как я написал – так и есть", – цитирует News One.

Напомним, сегодня генеральный директор Зари Сергей Рафаилов в своем Facebook написал:

"Жду не дождусь комментариев от большого специалиста х # секи по проходу Браги".

Напомним, главный тренер Шахтера Пауло Фонсека сказал, что Заря не сможет пройти Брагу. Заметим, что прежним местом работы тренера "горняков" была именно Брага.

Отметим, Заря сыграла вничью в ответном матче с Брагой 2:2, что позволило луганчанам пройти дальше благодаря мячу на выезде.