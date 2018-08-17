Суркис поздравил Зарю с выходом в плей-офф Лиги Европы

Президент Динамо Игорь Суркис отправил Заре официальное письмо, в котором поздравил луганской команде с выходом в следующий раунд Лиги Европы.

Луганская Заря на своем официальном сайте опубликовала письмо от президента Динамо Игоря Суркиса, который поздравил команду с выходом в плей-офф лиги Европы.

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В частности, Суркис отметил, что ему особенно приятно, что этому успеху способствовали воспитанники академии "бело-синих", которые сейчас выступают в составе Зари.

Напомним, Заря сыграла вничью в ответном матче с Брагой 2:2, что позволило луганчанам пройти дальше благодаря мячу на выезде.

Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы Заря – РБ Лейпциг состоится в Украине 23-го августа, ответный матч запланирован на 30 августа.

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