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Суркис поздравил Зарю с выходом в плей-офф Лиги Европы

20:25 185 Читати українською
Суркис поздравил Зарю с выходом в плей-офф Лиги Европы
Игорь Суркис / фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис отправил Заре официальное письмо, в котором поздравил луганской команде с выходом в следующий раунд Лиги Европы.

Луганская Заря на своем официальном сайте опубликовала письмо от президента Динамо Игоря Суркиса, который поздравил команду с выходом в плей-офф лиги Европы.

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В частности, Суркис отметил, что ему особенно приятно, что этому успеху способствовали воспитанники академии "бело-синих", которые сейчас выступают в составе Зари.

Напомним, Заря сыграла вничью в ответном матче с Брагой 2:2, что позволило луганчанам пройти дальше благодаря мячу на выезде.

Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы Заря – РБ Лейпциг состоится в Украине 23-го августа, ответный матч запланирован на 30 августа.

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Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Брага - Заря: Четверг 16 августа 2018

Брага
Матч окончен
2 : 2
Заря
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Заря Заря Лига Европы Игорь Суркис Брага - Заря
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