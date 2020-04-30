Рафаилов дал совет УПЛ по завершению турнира – по этому рецепту Динамо останется без Лиги чемпионов

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов выступил против возобновления сезона чемпионата Украины.

"Много споров вокруг того, нужно доигрывать чемпионат или нет. Здесь есть две вещи: спортивный принцип и здоровья людей. Конечно, чтобы сохранить первый и избежать споров, обид и недосказанности, чемпионат необходимо доиграть. Но нельзя пренебрегать безопасностью и здоровьем людей.

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Поэтому нужно быть готовыми к тому, что чемпионат будет остановлен. И эту ситуацию принять всем спокойно, без истерик. Это форс-мажор. Итоги, конечно, нужно утверждать по результатам всех проведенных туров, отказаться от всех спекуляций и домыслов", – написал Рафаилов в Facebook.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Заря занимает второе место, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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