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Рафаилов дал совет УПЛ по завершению турнира – по этому рецепту Динамо останется без Лиги чемпионов

20:37 57 Читати українською
Рафаилов дал совет УПЛ по завершению турнира – по этому рецепту Динамо останется без Лиги чемпионов
Сергей Рафаилов и Артем Громов / Фото ФК Заря

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов выступил против возобновления сезона чемпионата Украины.

"Много споров вокруг того, нужно доигрывать чемпионат или нет. Здесь есть две вещи: спортивный принцип и здоровья людей. Конечно, чтобы сохранить первый и избежать споров, обид и недосказанности, чемпионат необходимо доиграть. Но нельзя пренебрегать безопасностью и здоровьем людей.

"Всегда считал свиней умными животными", – Рафаилов подлил масла в конфликт с президентом Ингульца

Поэтому нужно быть готовыми к тому, что чемпионат будет остановлен. И эту ситуацию принять всем спокойно, без истерик. Это форс-мажор. Итоги, конечно, нужно утверждать по результатам всех проведенных туров, отказаться от всех спекуляций и домыслов", – написал Рафаилов в Facebook.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Заря занимает второе место, опережая Динамо по дополнительным показателям.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Заря Заря Сергей Рафаилов УПЛ
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