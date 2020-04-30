Рафаїлов дав пораду УПЛ щодо завершення турніру – за цим рецептом Динамо залишиться без Ліги чемпіонів

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов виступив проти відновлення сезону чемпіонату України.

"Багато суперечок навколо того, потрібно догравати чемпіонат чи ні. Тут є дві речі: спортивний принцип і здоров'я людей. Звичайно, щоб зберегти перший і уникнути суперечок, образ і недомовленостей, чемпіонат необхідно дограти. Але не можна нехтувати безпекою і здоров'ям людей.

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Тому потрібно бути готовими до того, що чемпіонат буде зупинений. І цю ситуацію прийняти всім спокійно, без істерик. Це форс-мажор. Підсумки, звичайно, потрібно затверджувати за результатами всіх проведених турів, відмовитися від усіх спекуляцій і домислів", – написав Рафаїлов у Facebook.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Зоря посідає другу сходинку, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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