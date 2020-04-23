"Всегда считал свиней умными животными", – Рафаилов подлил масла в конфликт с президентом Ингульца

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов продолжил онлайн-битву с владельцем Ингульца Александром Поворознюком.

"Всегда считал свиней достаточно умными животными, но это жирное существо просто поражает своей тупостью и хамством", – написал экс-функционер Зари в Facebook.

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Напомним, в одном из своих интервью Рафаилов сравнил ФК Ингулец с колхозом, после чего получил резкий ответ от клуба, и в частности его президента Александра Поворознюка.

После 19 туров Первой лиги Ингулец расположился на третьей строчке и сохранил хорошие шансы на выход в УПЛ.

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