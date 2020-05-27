Рафаилов – о покупке Карпат Смалийчуком: Еще раз убедился, что персонажи произведений Ильфа и Петрова вечны

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов отреагировал на смену владельца в Карпатах.

"Чуден футбольный мир Украины. Прочитал новость о Карпатах и ​​еще раз убедился, что персонажи произведений Ильфа и Петрова вечны", – написал Рафаилов на своей странице в Фейсбуке.

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К слову, 27 мая Карпаты объявили о смене собственника. Доля, принадлежавшая Петру Дыминскому, перешла в собственность Олега Смалийчука.

Напомним, Рафаилов покинул Зарю 26 марта. По слухам, причиной такого решения стали разногласия Рафаилова с владельцем клуба Евгеним Геллером. Функционер работал в луганском клубе с осени 2009 года.

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