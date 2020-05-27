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Маркевич не верит, что эпоха Дыминского в Карпатах закончилась

17:57 68 Читати українською
Маркевич не верит, что эпоха Дыминского в Карпатах закончилась
Мирон Маркевич / фото из открытых источников

Бывший главный тренер Карпат Мирон Маркевич прокомментировал покупку львовского клуба Олегом Смалийчуком.

"Если у Смалийчука есть такие деньги, то дай Бог. Пусть работает. Посмотрим. Я знаю одно – Карпаты надо спасать. Как это сделают, покажет время.

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Я бы хотел, чтобы львовский клуб остался в УПЛ, потому что это – бренд. Я сам львовянин, болею за эту команду. Время покажет, мне сложно что-то комментировать.

Эпоха Дыминского закончилась? Я в это не верю. Не знаю, что это за ходы такие. Посмотрим, время покажет", – сказал Маркевич в эфире Футбол NEWS.

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Мирон Маркевич Петр Дыминский Олег Смалийчук Карпаты Карпаты
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