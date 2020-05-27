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Рафаїлов – про купівлю Карпат Смалійчуком: Ще раз переконався, що персонажі творів Ільфа і Петрова вічні

20:45 521 Читать на русском
Рафаїлов – про купівлю Карпат Смалійчуком: Ще раз переконався, що персонажі творів Ільфа і Петрова вічні
Рафаїлов і Смалійчук / колаж: Футбол 24

Колишній генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов відреагував на зміну власника у Карпатах.

"Чудний футбольний світ України. Прочитав новину про Карпати і ще раз переконався, що персонажі творів Ільфа і Петрова вічні", – написав Рафаїлов на своїй сторінці у Фейсбуці.

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До слова, 27 травня Карпати оголосили про зміну власника. Частка, яка належала Петру Димінському, перейшла у власність Олега Смалійчука.

Нагадаємо, Рафаїлов покинув Зорю 26 березня. За чутками, причиною такого рішення стали розбіжності Рафаїлова з власником клубу Євгеном Геллером. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009 року.

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Карпати Карпати Сергій Рафаїлов Олег Смалійчук
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