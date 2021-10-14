"Слышал, что из-за чрезмерного количества клиентов Шаблий часто не успевает за всеми. Доля правды в этом есть. Возможно, он уже не видел во мне такого перспективного игрока, как тот же Ярмоленко (разные у него были футболисты) и уже не было такого интереса ко мне.

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Он мне помогал после Хайдука. Я потом через него поехал в Беларусь (Днепр Могилев, – прим.), он дал человека. А после Беларуси он уже всё, пропал. Давно с ним уже не общаюсь. В один момент он сказал, что сейчас что-то для меня найдет и в течение нескольких дней наберет. В результате не звонил, и я понял, к чему это ведет. Я и сам звонил, но он не брал трубку.

Шаблий – топ-агент? Да бог его знает. Я не знаю – топ или не топ. Мне кажется, что если есть интерес к футболисту за рубежом, тогда он ведет переговоры. А сам пробить где-то в Европе какой-то хороший клуб он пока не может", – сказал Радченко в комментарии Youtube-каналу SportArena.

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