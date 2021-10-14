"Бывали ситуации, когда ты сыграл три матча хорошо, а один плохо, и он может тебя похоронить. Словесно уничтожить. Морально это немного убивало, но нам тогда было по 15-16 лет. Когда становились старше, то уже относились к этому с улыбкой . Знали, что Петраков отходит.

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У нас с ним были интересные отношения. Он меня и любил, и ненавидел. Был момент, когда мы играли отбор в элит-раунде с Англией. Нам нужно было только выигрывать, а англичанам можно было сыграть вничью. У нас была теория. Все моменты, которые нам показывали, были об обороне. Затем Петраков спрашивает: "Есть вопросы?". Я говорю: "Да, есть. Нам же выигрывать надо. То есть хотя бы один мяч забить". Петраков говорит: "Если не хочешь отбирать, значит, будешь сидеть". Я сказал, что не в этом же дело. В любом случае буду отбирать и пытаться. Просто нам все рассказали только о защите. Петраков говорит: "Я тебя услышал. Будешь сидеть". Ну вот я и сидел. Вышел на второй тайм, а мы в итоге выиграли 1:0. Забили чисто из-за фарта. Англичане сами себе мяч затолкали на 94-й минуте. Радости было много. Затем Петраков подходит и говорит: "Видишь, можно весь матч обороняться и выиграть". И что ты ему скажешь? А там момент прошел один из тысячи", – сказал Радченко для Youtube-канала SportArena.

Напомним, Александр Петраков в кресле главного тренер сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в 2019-м.

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