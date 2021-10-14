"Чув, що через надмірну кількість клієнтів Шаблій часто не встигає за всіма. Частка правди в цьому є. Можливо, він уже не бачив у мені такого перспективного гравця, як той же Ярмоленко (різні у нього були футболісти) і вже не було такого інтересу до мене.

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Він мені допомагав після Хайдука. Я потім через нього поїхав у Білорусь (Дніпро Могильов, – прим.), він дав людину. А після Білорусі він вже все, пропав. Давно з ним уже не спілкуюся. В один момент він сказав, що зараз щось для мене знайде і протягом декількох днів набере. В результаті не телефонував, і я зрозумів, до чого це веде. Я і сам дзвонив, але він не брав слухавку.

Чи топ-агент Шаблій? Та бог його знає. Я не знаю – топ чи не топ. Мені здається, що якщо є інтерес до футболіста за кордоном, тоді він веде переговори. А сам пробити десь в Європі якийсь хороший клуб він поки не може", – сказав Радченко у коментарі Youtube-каналу SportArena.

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