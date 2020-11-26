В Аргентине в социальных сетях активно распространяется фото с телом Диего Марадоны в открытой могиле. На фотографии работник похоронного бюро стоит рядом с гробом с поднятым вверх пальцем. Его другая рука – на лбу покойного аргентинца.

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Как сообщает TN, ситуация вызвала шквал критики среди сторонников Диего. Из-за этого работника, который позировал возле тела, уволили, а похоронное бюро уже принесло извинения семье покойной легенды.

Диего Марадона скончался 25 ноября на 61 году жизни в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, в частности, за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи. В составе "альбиселесес" стал чемпионом мира-1986 в Мексике.

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Издание ТN обрезало фото для сохранения конфиденциальности в отношении семьи Марадоны: