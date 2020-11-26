"Он был одним из величайших футболистов всех времён. Марадона в одиночку выиграл чемпионат мира для Аргентины. Мы в сборной Англии были обижены на него за тот гол. Окей, ты забиваешь гол, жульничаешь, но затем признаёшься, извиняешься и идёшь дальше. Но отношение в некоторых странах к такому, по всей видимости, другое.

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Да, у нас были неприятные чувства, но они уже в прошлом. Сейчас мы должны признавать его величие. Марадона был очень умён. В том эпизоде он ещё и качнул головой, будто бьёт по мячу ею. Он здорово соображал на футбольном поле.

Я не ожидал, что Марадона подойдёт к судье и скажет, что он забил рукой. Но после игры он начал говорить о "руке Бога". Диего так и не извинился. Это было неспортивно", – цитирует Шилтона Sky Sports.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-1986 между Англией и Аргентиной (1:2) Марадона отличился дублем и помог сборной пройти в следующую стадию турнира. Один из мячей легендарный Диего забил рукой, а потом сам назвав этот гол "рукой Бога".

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