В Аргентині у соціальних мережах активно поширюється фото з тілом Дієго Марадони у відкритій домовині. На світлині працівник похоронного бюро стоїть поруч із труною з піднятим вгору пальцем. Його інша рука – на чолі покійного аргентинця.

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Як повідомляє TN, ситуація викликала шквал критики серед прихильників Дієго. Через це працівника, що позував біля тіла, звільнили, а похоронне бюро вже принесло вибачення родині покійної легенди.

Дієго Марадона помер 25 листопада на 61 році життя через серцевий напад. Аргентинець протягом кар'єри виступав, зокрема, за Бока Хуніорс, Барселону та Наполі. У складі "альбіселесес" став чемпіоном світу-1986 в Мексиці.

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Видання ТN обрізало фото для збереження конфіденційності щодо сім'ї Марадони: