Рабьо ведет переговоры сразу с тремя клубами АПЛ

Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо может летом стать игроком одного из клубов АПЛ.

На данный момент 23-летний хавбек ведет переговоры с Тоттенхэмом и Манчестер Сити. Также в услугах француза заинтересован Ливерпуль, сообщает Paris United.

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Напомним, контракт Рабьо с ПСЖ теряет силу летом текущего года, хавбек заявил, что покинет команду, как свободный агент, из-за чего был отправлен в дубль.

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Заметим, что главным претендентом на французского футболиста является каталонская Барселона.