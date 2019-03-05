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Рабьо ведет переговоры сразу с тремя клубами АПЛ

5 марта 23:49 38 Читати українською
Рабьо ведет переговоры сразу с тремя клубами АПЛ
Адриен Рабьо / ФК ПСЖ

Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо может летом стать игроком одного из клубов АПЛ.

На данный момент 23-летний хавбек ведет переговоры с Тоттенхэмом и Манчестер Сити. Также в услугах француза заинтересован Ливерпуль, сообщает Paris United.

Рабьо нанял нового агента ради перехода в Барселону – ранее переговоры вела мать игрока

Напомним, контракт Рабьо с ПСЖ теряет силу летом текущего года, хавбек заявил, что покинет команду, как свободный агент, из-за чего был отправлен в дубль.

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Заметим, что главным претендентом на французского футболиста является каталонская Барселона.

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