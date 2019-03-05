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Рабйо веде переговори одразу з трьома клубами АПЛ

23:43 132 Читать на русском
Рабйо веде переговори одразу з трьома клубами АПЛ
Адріен Рабйо / ФК ПСЖ

Хавбек ПСЖ Адріен Рабйо може влітку стати гравцем одного з клубів АПЛ.

На даний момент 23-річний хавбек веде переговори з Тоттенхемом і Манчестер Сіті. Також в послугах француза зацікавлений Ліверпуль, повідомляє Paris United.

Рабйо найняв нового агента заради переходу в Барселону – раніше перемовини вела мати гравця

Нагадаємо, контракт Рабйо з ПСЖ втрачає силу влітку поточного року, хавбек заявив, що покине команду, як вільний агент, через що був відправлений у дубль.

Тухель: Я не просив керівництво ПСЖ повернути Рабйо в основну команду

Зауважимо, що головним претендентом на французького футболіста є каталонська Барселона.

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