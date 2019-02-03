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Тухель: Я не просил руководство ПСЖ вернуть Рабьо в основную команду

09:34 80 Читати українською
Тухель: Я не просил руководство ПСЖ вернуть Рабьо в основную команду
Адриен Рабйо и Томас Тухель / Фото Reuters

Наставник ПСЖ Томас Тухель опроверг информацию, что якобы пообещал Адриену Рабьо место в стартовом составе ПСЖ, если хавбек откажется от перехода в Барселону.

"Я не просил руководство ПСЖ вернуть Рабьо. Ситуация с ним точно та же, что и раньше. Клуб решил не привлекать его к матчам. Понимаю и принимаю это решение.

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Повторюсь: ситуация не изменилась", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, 23-летним хавбеком активно интересовалась Барселона, но переход так и не состоялся во время зимнего трансферного окна.

По информации СМИ, Рабьо был переведен в дубль парижан, поскольку отказался продлевать контракт с клубом.

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