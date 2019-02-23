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Рабьо нанял нового агента ради перехода в Барселону – ранее переговоры вела мать игрока

12:37 43 Читати українською
Рабьо нанял нового агента ради перехода в Барселону – ранее переговоры вела мать игрока
Адриен Рабьо с мамой / Фото из соцсетей

Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо может испортить отношения со своей матерью.

Вероник Рабьо больше не будет представлять интересы своего сына в качестве его агента, сообщает Sport.es.

У Рабйо есть договоренность с Барселоной, что он заменит в команде Ракитича

По информации издания, именно мать хавбека ПСЖ помешала переходу Адриена в Барселону во время зимнего трансферного окна.

По информации СМИ, Барселона имеет предварительную договоренность с 23-летним игроком, поэтому переход Адриена в лагерь каталонцев может состояться уже летом.

В текущем сезоне Лиги 1 Рабьо провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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