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Рабйо найняв нового агента заради переходу в Барселону – раніше перемовини вела мати гравця

12:37 213 Читать на русском
Рабйо найняв нового агента заради переходу в Барселону – раніше перемовини вела мати гравця
Адріен Рабйо з мамою / Фото з соцмереж

Хавбек ПСЖ Адріен Рабйо може зіпсувати стосунки зі своєю матір'ю.

Веронік Рабйо більше не представлятиме інтереси свого сина у якості його агента, повідомляє Sport.es.

Рабйо має домовленість з Барселоною, що він замінить у команді Ракітіча

За інформацією видання, саме мати хавбека ПСЖ завадила переходу Адріена в Барселону під час зимового трансферного вікна.

За інформацією ЗМІ, Барселона має попередню домовленість із 23-річним гравцем, тому перехід Адріена в табір каталонців може відбутись вже влітку.

В поточному сезоні Ліги 1 Рабйо провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансфери Трансфери Барселони Адріен Рабйо Адріен Рабйо Франція
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