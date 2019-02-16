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У Рабйо есть договоренность с Барселоной, что он заменит в команде Ракитича

08:00 13 Читати українською
У Рабйо есть договоренность с Барселоной, что он заменит в команде Ракитича
Адриен Рабйо / Фото: соцсети

Хавбек ПСЖ Адриен Рабйо уже знает свою роль в Барселоне.

Адриен Рабйо перейдет в Барселону летом этого года, кроме того у футболиста есть договоренность с каталонским клубом, информирует Le Parisien.

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Как сообщает источник, обе стороны уже согласовали зарплату, бонусы и будущую роль Рабйо в Барселоне. 23-летний хавбек будет выступать за "сине-гранатовых" на позиции левого центрального полузащитника и заменит в команде Ивана Ракитича.

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Напомним, Рабйо не захотел продлевать контракт с ПСЖ и летом должен перейти в Барселону, как свободный агент. Поэтому руководство парижского клуба решило отправить хавбека в дубль.

Теги
Испания ПСЖ ПСЖ Иван Ракитич Иван Ракитич Адриен Рабьо Адриен Рабьо Барселона Барселона
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