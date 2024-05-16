В четверг, 16 мая, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил заявку команды на Евро-2024. В неё вошли 25 игроков.

Как и ожидалось, Дешам решил впервые вызвать в сборную форварда ПСЖ Брэдли Барколя, а также левого защитника Реала Ферлана Менди. Последний не надевал футболку "Ле Блё" с сентября 2022 года. Как информирует L'Equipe, главным сюрпризом стало включение в список игроков опорного полузащитника Аль-Иттихада Н'Голо Канте.

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В заявку не попал травмированный Лукас Эрнандес (ПСЖ). В то же время Дешам надеется на восстановление травмированных Орельена Чуамени (Реал), Кингсли Комана (Бавария) и Майка Меньян (Милан) – у них ещё есть время на восстановление.

Заявка сборной Франции на Евро-2024

Вратари: Майк Меньян (Милан), Альфонс Ареола (Вест Хэм), Брис Самба (Ланс);

Защитники: Жюль Кунде (Барселона), Бенжамен Павар (Интер), Жонатан Клос (Марсель), Ибрагима Конате (Ливерпуль), Дайот Упамекано (Бавария), Вилльям Салиба (Арсенал), Тео Эрнандес (Милан), Ферлан Менди (Реал);

Полузащитники: Адриен Рабьо (Ювентус), Юссуф Фофана (Монако), Эдуардо Камавинга (Реал), Орельен Чуамени (Реал), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Н'Голо Канте (Аль-Иттихад), Антуан Гризманн (Атлетико);

Нападающие: Кингсли Коман (Бавария), Брэдли Барколя (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Оливье Жиру (Милан), Рандаль Коло Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам (Интер).

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