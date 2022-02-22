"Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками лишь закаляет и сплачивает нашу нацию. Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.

Каладзе: Мы, Грузия, стоим за братскую Украину, как она стояла за нас

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей". В разные исторические периоды они стремились нас покорить, заморить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались.

У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе. И нам с ними не по пути. Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.

На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней... Поэтому мир должен понять и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы амбициознее, чем захват Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима. А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!" – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

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