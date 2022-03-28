Владелец Челси активно выступает посредником в диалоге по прекращению войны между Россией и Украиной.

На днях 55-летний миллиардер передвигался между Украиной, Турцией и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский якобы передал через Абрамовича записку, написанную от руки. В ней содержатся условия мира, выдвинутые Киевом.

Абрамовича и членов украинской делегации переговоров с Россией пытались отравить, – СМИ

Российский олигарх, который вместе с представителями Украины участвует в переговорах с Россией, вручил записку украинского президента Владимиру Путину. Бункерный террорист возмутился. "Скажи ему, что я их уничтожу", – заявил разъяренный Путин. Об этом сообщает The Times.

Напомним, сегодня появилась информация, что владельца Челси хотели отравить в начале марта. Абрамович якобы даже временно потерял зрение, но сейчас чувствует себя нормально.

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