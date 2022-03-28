Пока еще владелец Челси, являющийся участником переговоров между Украиной и Россией, мог стать жертвой российских спецслужб.

У российского олигарха и членов украинской делегации переговоров с Россией возникли симптомы отравления. Это произошло после встречи в Киеве, которая прошла в начале марта.

Симптомы были такими: покраснение и боль в глазах, шелушение кожи на лице и руках, а также повышенное слезотечение. Все пострадавшие чувствуют себя нормально и продолжают работать в обычном режиме, сообщает The Wall Street Journal.

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Кроме Абрамовича, признаки отравления были у минимум двух украинцев. Одним из них якобы был депутат Рустем Умеров. Подозревают, что к попытке отравления причастны сторонники "жесткой линии" России, которые хотели саботировать переговоры о прекращении войны в Украине.

Западные эксперты, расследовавшие инцидент, не смогли установить причины внезапного ухудшения самочувствия членов переговорной группы. В то же время они заявили, что целью этого поступка было не убийство, а напугивание или предупреждение.

Отмечается, что 55-летний Абрамович вместе с другими участниками переговоров после встречи в Киеве отправился во Львов, а оттуда – в Стамбул через Польшу. У Владимира Зеленского, тоже встречавшегося с олигархом, все нормально – у него никаких симптомов не обнаружили.

Напомним, ранее на Абрамовича наложили ряд санкций и отстранили от руководства Челси, но продать лондонский клуб российский миллиардер так и не сумел.

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