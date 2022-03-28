Власник Челсі активно виступає посередником у діалозі щодо припинення війни між Росією та Україною.

Днями 55-річний мільярдер пересувався між Україною, Туреччиною та Росією. Президент України Володимир Зеленський начебто передав через Абрамовича записку, написану від руки. У ній містяться умови миру, висунуті Києвом.

Абрамовича і членів української делегації перемовин із Росією намагалися отруїти, – ЗМІ

Російський олігарх, який разом із представниками України бере участь у перемовинах з Росією, вручив записку українського президента Володимиру Путіну. Бункерний терорист обурився. "Скажи йому, що я їх знищу", – заявив розлючений Путін. Про це повідомляє The Times.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що власника Челсі хотіли отруїти на початку березня. Абрамович начебто навіть тимчасово втратив зір, але зараз почувається нормально.

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