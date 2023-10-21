"С 2013 года по сегодняшний день мы получили около 4 млн евро компенсаций за участие наших игроков в матчах сборных, хотя каждый раз туда приглашают более 10 наших игроков. Это нехорошо.

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По-моему, 32-летние не должны играть в сборной. 28-летние тоже! Сейчас немало футболистов, которые очень сильны уже в 18 лет. Но если не давать им играть, как они станут чемпионами? Зачем нужны сборные U-19 и U-21, если на них обращают так мало внимания? Эти матчи никак не повышают их ценность. Хочу, чтобы была одна сборная, за которую играли бы молодые футболисты в возрасте до 22 лет.

Клуб должен решать, отпускать или не отпускать вызванного игрока в сборную… Нужна возможность отказаться, если это, например, товарищеский матч. Если я заплатил за игрока 50 млн евро, а он возвращается из сборной травмированным, то клубу должны компенсировать каждый день периода его отсутствия. Вспомните Неймара", – цитирует Де Лаурентиса Calciomercato.

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