Неймар порвал "кресты" и готовится к операции
19 октября 00:31 - Читати українською
Бразилец в матче за сборную получил страшную травму, которая может оставить его без футбола до лета.
Неймар травмировался в матче Уругвай – Бразилия. Лидера "селесао" вынесли на носилках под занавес первого тайма. Из-за слез футболиста сразу стало понятно, что травма серьезная.
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Неймар порвал переднюю крестообразную связку колена и получил разрыв мениска, сообщает пресс-служба Аль-Хиляля. Бразильцу понадобится операция, а восстановление может затянуться на 10 месяцев.
Звездный футболист летом перешел из ПСЖ в Аль-Хиляль за 90 миллионов евро. За новый клуб он сыграл 5 матчей, в которых отличился 1 голом и двумя ассистами.
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