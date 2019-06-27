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"Пусть весь мир знает, что мы готовы", – Реал эффектным видео представил выездную форму

13:14 110 Читати українською
"Пусть весь мир знает, что мы готовы", – Реал эффектным видео представил выездную форму
Игроки Реала / Reuters

Мадридский Реал оригинально представил новую выездную форму.

Мадридский Реал стильно представил новую выездную экипировку на сезон 2019/20, передает официальный твиттер "сливочных".

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В съемках клипа приняли участие такие звезды Реала как Карим Бензема, Марсело, Иско, Серхио Рамос и Винисиус Жуниор, позирующих в новой форме.

Напомним, в сезоне 2018/19 Реал занял третье место в чемпионате Испании и досрочно завершил выступления в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

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