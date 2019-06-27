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Манчестер Сити нашел замену Давиду Силве в Реале – "сливочные" требуют не менее 80 млн евро

10:50 226 Читати українською
Манчестер Сити нашел замену Давиду Силве в Реале – "сливочные" требуют не менее 80 млн евро
Иско / Reuters

Полузащитник Реала и сборной Испании Иско всерьез заинтересовал Манчестер Сити.

Манчестер Сити готов побороться за полузащитника мадридского Реала Иско, сообщает Mundo Deportivo.

Давид Силва объявил, что покинет Манчестер Сити в конце следующего сезона

По информации издания, в услугах игрока лично заинтересован Пеп Гвардиола после того, как ведущий полузащитник "горожан" Давид Силва объявил, что покинет команду по окончании сезона 2019/20.

Единственным препятствием этого трансфера может стать цена, которую Реал требует своего неосновного игрока – не менее 80 млн евро.

В сезоне 2018/19 Иско провел 37 матчей в составе Реала, отметившись 6 голами и 1 ассистом.

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