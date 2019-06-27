"Нехай весь світ знає, що ми готові", – Реал ефектним відео презентував виїзну форму

Мадридський Реал оригінально презентував нову виїзну форму.

Мадридський Реал стильно презентував нову виїзну екіпіровку на сезон 2019/20, передає офіційний твіттер "вершкових".

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У зйомках кліпу взяли участь такі зірки Реала як Карім Бензема, Марсело, Іско, Серхіо Рамос та Вінісіус Жуніор, які позують у новій формі.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Реал посів третє місце у чемпіонаті Іспанії і достроково завершив виступи у Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

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