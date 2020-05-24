"Пусть порадуются хлопцы": Милевский поздравил БАТЭ с победой в Кубке Беларуси

Украинский форвард брестского Динамо Артем Милевский поделился мыслями по поводу поражения своей команды в финале Кубка Беларуси против борисовского БАТЭ (0:1).

"Если вы видели, то после завершения матча я разговаривал с Филипенко. Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы. Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы.

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Не думаю, что это правильно – играть чемпионат и Кубок в режиме "через два дня на третий", "через три дня на четвертый". Можно провести кубковую игру, а матч чемпионата отложить на более поздний срок. Тем более, что у нас ни сборная, ни клубы международные матчи пока не проводят.

Относительно травмы – Копитович наступил на ногу. Сначала думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде ничего уже. Буду готовиться к следующей игре", – цитирует Милевского издание "Прессбол".

Напомним, в финале Кубка Беларуси БАТЭ на последней минуте дополнительного времени вырвал победу у Динамо Брест и в четвертый раз в своей истории завоевал этот трофей.

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