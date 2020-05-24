"Хай потішаться хлопці": Мілевський привітав БАТЕ з перемогою у Кубку Білорусі

Український форвард брестського Динамо Артем Мілевський поділився думками щодо поразки своєї команди у фіналі Кубка Білорусі проти борисовського БАТЕ (0:1).

"Якщо ви бачили, то після завершення матчу я розмовляв з Філіпенком. Єгор сказав, мовляв, дайте хоч нам порадіти в кубковому фіналі. Ну, нехай потішаться хлопці. Вітаю БАТЕ. Була серйозна заруба сьогодні, були травми.

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Не вважаю, що це правильно – грати чемпіонат і Кубок в режимі "через два дні на третій", "через три дні на четвертий". Можна було провести кубкову гру, а матч чемпіонату відкласти на більш пізній термін. Тим більше, що у нас ні збірна, ні клуби міжнародні матчі поки не проводять.

Щодо травми – Копітовіч наступив на ногу. Спочатку думав, що все серйозно, але зараз якось розходився, лід потримав, начебто нічого вже. Буду готуватися до наступної гри", – цитує Мілевського видання "Прессбол".

Нагадаємо, у фіналі Кубка Білорусі БАТЕ на останній хвилині додаткового часу вирвав перемогу у Динамо Брест і вчетверте у своїй історії здобув цей трофей.

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