Динамо Брест с Милевским драматично проиграло БАТЭ в финале Кубка Беларуси на последних секундах экстра-тайма

БАТЭ победил Динамо Брест (1:0) в финале Кубка Беларуси 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Беларуси 2019/20. Финал

БАТЭ – Динамо Брест – 1:0

Гол: Волков, 120+1

Матч БАТЭ – Динамо Брест стартовал в 17:00. Обе команды имели в клубном музее по 3 завоеванных Кубка Беларуси – победитель финала становился единоличным рекордсменом турнира. Динамо Брест и БАТЭ встречались в финале сезона 2017/18 – тогда динамовцы оказались сильнее со счетом 3:2. На прошлой неделе эти же команды выясняли сильнейшего в матче чемпионата – поединок завершился победой команды из Борисова, а мяч Артема Милевского стал лишь голом престижа для Динамо Брест.

Милевский забил, а Динамо Брест проиграло репетицию финала Кубка Беларуси – видео голов и обзор матча

Поединок проходил на минском стадионе Динамо и в присутствии болельщиков – как известно, белорусские власти не вводили карантин на территории страны. Правда, аншлага на трибунах не было – арена была заполнена едва на 50%.

В стартовом составе Динамо вышли два украинца – Артем Милевский и Александр Нойок. Евгений Хачериди, который отбыл 5-матчевую дисквалификацию, оказался в запасе. К слову, 35-летний экс-форвард сборной Украины выиграл с брестской командой уже 5 трофеев – чемпионство, Кубок и 3 Суперкубка. Неплохими достижениями мог похвастаться и Нойок, который стал чемпионом в сезоне-2019 и дважды поднимал над головой Суперкубок Беларуси. А вот для Хачериди победа в финале означала второй трофей с Динамо Брест – после Суперкубка-2020.

Уже на первой минуте Милевский пытался эффектно пробить в падении, но не попал по мячу. Динамо Брест начало куда лучше – Артем и Ко буквально не давали сопернику выйти с его половины поля. На 6-й минуте хороший момент упустил Нойок, неудачно исполнивший штрафной метров с 23-х. Мяч полетел значительно выше рамки, хотя позиция была очень хорошей. Милевский снова взял игру на себя – рывок украинца правым флангом привел к угловому. Подача Нойка ничем опасным не завершилась, а вот стандарт у ворот Динамо вполне мог завершиться голом. Голкипер едва не выпустил мяч из рук, но исправился буквально в последний момент.

На 19-й минуте уже БАТЭ мог забивать, однако опасный прострел с фланга сумел прервать защитник Динамо. Если бы не он – сразу двое игроков команды из Борисова могли заносить мяч в пустые ворота. БАТЭ перехватил инициативу – еще один хороший навес привел к угловому, который не завершился ударом. А вот после дальнего выстрела Драгуна Игнатович перевел мяч на угловой – первое серьезное действие вратаря динамовцев. Попытка Кисляка была менее удачной – значительно выше. В целом, в первую четверть матча команды предпочитали именно удары со средней и дальней дистанций, но без особого успеха.

Очередной угловой БАТЭ привел к супермоменту – после рикошета мяч оказался у футболиста БАТЭ в пределах вратарской, но Быков в отчаянном подкате сумел отвести угрозу! Нойок в ответ разрядил свою пушку ударом с лета – неудачно. В конце тайма БАТЭ потерял основного центрбека – опытный Егор Филипенко из-за травмы вынужден был покинуть поле. Практически сразу Милевский классным пасом нашел Савицкого, но удар Павла с линии штрафной был слишком слабым – Чичкан не ощутил никаких проблем. В конце концов, свисток арбитра о перерыве зафиксировал нули на табло.

В дебюте второго тайма команды обменялись неточными ударами, а перспективную контратаку Динамо Брест испортил Быков, отдавший неудачный пас на Савицкого. Милевский отдал на Гордейчука, то закручивал в дальний угол – только угловой. БАТЭ ответил прорывом Скавыша, который дважды сделал посмешище из защитника, но Габи Кики в подкате заблокировал опасный прострел.

На 66-й минуте Милич, который только что вышел на замену, лишь чудом не переправил мяч в ворота Динамо с острого угла – круглый пролетел мимо дальней штанги. Еще один момент завершился эффектным сейвом Игнатовича после удара Баги в ближнюю девятку. Подача с углового – тот же Бага пробил через себя в руки голкиперу! Во втором тайме БАТЭ значительно больше наиграл на гол, а вот у Динамо игра откровенно расклеилась. Милевский, преимущественно и создававший креатив, откровенно устал, а другие динамовцы не могли взять пример с украинца. Игра катилась к экстра-таймам, что, похоже, не устраивало только БАТЭ. Лидер чемпионата продолжал давить, и уже Филипович не попал в ворота, опередив Быкова.

Лишь на 82-й минуте арбитр матча показал первую желтую карточку. Такой "чести" удостоился Александр Нойок, который сорвал контратаку в центре поля. Заслуженное предупреждение для украинского хавбека. Тут же Милевский упал в штрафной БАТЭ – пенальти просил чуть ли не весь Брест, но арбитр был неумолим. Артем, конечно, падал красиво, однако Яблонский все же держал руку на плече знаменитого форварда.

На последней минуте Динамо могло вырвать победу. Милевский сбросил на Савицкого, тот оставил мяч Лаптеву, а удар центрфорварда был неточным. Это был последний шанс в основное время. Впервые с 2017 года финал Кубка Беларуси перешел в экстра-тайм – интересно, что тогда Динамо Брест лишь в серии пенальти обыграло солигорский Шахтер (10:9).

Экстра-тайм начался роскошно – с двух супершансов у ворот обеих команд. Сначала Савицкий со штрафного попал в крестовину, а в следующей атаке Игнатович справился с выстрелом Скавыша. А вот на 105-й минуте наставник Динамо Брест получил серьезные проблемы. Милевский травмировался в одном из эпизодов и, прихрамывая, вынужден был покинуть поле. На второй тайм вместо Артема, который не скрывал разочарования, вышел Сергей Кривец.

На 108-й минуте счет был становиться 1:0. Виллюмссон, вышедший на замену, с двух метров не попал в пустой угол ворот Динамо. Удивительный промах форварда БАТЭ. Казалось, дело идет к пенальти, но после очередного стандарта и хаоса в штрафной Волков переправил мяч в ворота. 1:0 – времени отыграться у Динамо не было. БАТЭ в четвертый раз выиграл Кубок Беларуси и стал рекордсменом турнира.