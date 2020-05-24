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"Милевский заработал 100-процентный пенальти": экс-тренер Карпат обвинил арбитра в нерешительности

21:08 86 Читати українською
"Милевский заработал 100-процентный пенальти": экс-тренер Карпат обвинил арбитра в нерешительности
Артем Милевский / Фото из открытых источников

Бывший наставник Карпат и Черноморца Олег Дулуб прокомментировал эпизод с падением в штрафной БАТЭ нападающего брестского Динамо Артема Милевского.

"Видел это и по реакции Милевского. Артем очень хорошо ставит корпус. На повторе видно, что идет касание игрока. На мой взгляд, так же как тренеры изучают соперника, так и каждый арбитр, при подготовке особенно к таким матчам, должен изучать игроков.

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Это – коронка Милевского. Он умеет зацепиться за мяч. Это 100-процентный пенальти. Причем рефери (Амин Кургхели – прим.) находился в позиции, которая позволяла ему все видеть. Что не позволило арбитру назначить пенальти? Решительность в этой ситуации. Потому что пять минут до конца осталось.

Молодость? Нет! Вы должны тоже четко понимать, что там живые люди, игроки, тренеры. У них тоже нервы. И если есть нарушение, то нужно ставить. Тем более если арбитра выдвигают в УЕФА на высокий уровень. Там никто смотреть не будет: молодость или старость. Там нужно выходить и работать", – сказал Дулуб в эфире "Ясна ТВ".

Напомним, в финале Кубка Беларуси БАТЭ на последней минуте дополнительного времени вырвал победу у Динамо Брест и в четвертый раз в своей истории завоевал этот трофей.

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Мир БАТЭ БАТЭ Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Олег Дулуб Олег Дулуб Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Артем Милевский Артем Милевский
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