Барселона вышла вперед в первом тайме, когда Брейтуэйт затолкал мяч после фланговой атаки каталонцев. А до перерыва настоящим шедевром отметился Гризманн, который пушечным выстрелом с лета чуть не порвал сетку ворот.

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После перерыва "блаугранас" продолжили демонстрировать яркую игру и снова отличились: Коутиньо с близкого расстояния забил после паса Гризманна. Чуть позже ворота Осасуны поразил Дембеле, но его гол отменили. Точку в матче поставил Месси, обыграл двух соперников и пробил в дальнюю девятку. Этот гол Лионель посвятил умершему Диего Марадоне.

Таким образом, Барселона набрала 14 очков и поднялась на 8 место в турнирной таблице, Осасуна с 11 пунктами осталась пятнадцатой.

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