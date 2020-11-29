В рамках воскресной программы 11-го тура испанской Примеры Осасуна на выезде разгромно уступила Барселоне. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Испания 2020/21, 11-й тур

Барселона – Осасуна – 4:0

Голы: Брейтвейт, 29, Гризманн, 42, Коутинью, 57, Месси, 73

Хетафе – Атлетик – начало в 17:15

Сельта – Гранада – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Вильярреал – начало в 22:00

Игровой день в испанской Примере открывал поединок Барселона – Осасуна. Каталонцы обеспечили себе комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. На 29-й отличился Бретвейт, а под занавес тайма Гризманн с дальней дистанции положил под перекладину. Памплонцы же до перерыва не создали ни одного опасного момента.

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Во второй половине встречи "сине-гранатовые" не остановились и на 57-й Коутинью замкнул прострел Гризманна в штрафную – 3: 0. Чуть позже, на 73-й, Месси с линии штрафной выстрелил в район правой девятки и увеличил преимущество до разгромного. Этот гол стал последним в матче и финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение памплонцев – 4:0.

Напомним, что сегодня каталонскому клубу исполняется 121 год со дня основания.

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