Барселона разгромила Осасуну с шедеврами Гризманна и Месси
В рамках воскресной программы 11-го тура испанской Примеры Осасуна на выезде разгромно уступила Барселоне. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Испания 2020/21, 11-й тур
Барселона – Осасуна – 4:0
Голы: Брейтвейт, 29, Гризманн, 42, Коутинью, 57, Месси, 73
Хетафе – Атлетик – начало в 17:15
Сельта – Гранада – начало в 19:30
Реал Сосьедад – Вильярреал – начало в 22:00
Игровой день в испанской Примере открывал поединок Барселона – Осасуна. Каталонцы обеспечили себе комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. На 29-й отличился Бретвейт, а под занавес тайма Гризманн с дальней дистанции положил под перекладину. Памплонцы же до перерыва не создали ни одного опасного момента.
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Во второй половине встречи "сине-гранатовые" не остановились и на 57-й Коутинью замкнул прострел Гризманна в штрафную – 3: 0. Чуть позже, на 73-й, Месси с линии штрафной выстрелил в район правой девятки и увеличил преимущество до разгромного. Этот гол стал последним в матче и финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение памплонцев – 4:0.
Напомним, что сегодня каталонскому клубу исполняется 121 год со дня основания.