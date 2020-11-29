Барселона вийшла вперед у першому таймі, коли Брейтвейт заштовхав м'яч після флангової атаки каталонців. А до перерви справжнім шедевром відзначився Грізманн, який гарматним пострілом з лету ледь не порвав сітку воріт.

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По перерві "блаугранас" продовжили демонструвати яскраву гру та знову відзначились: Коутінью з близької відстані забив після пасу Грізманна. Трохи пізніше ворота Осасуни вразив Дембеле, але його гол скасували. Крапку в матчі поставив Мессі, який обіграв двох суперників та поцілив у дальню дев'ятку. Цей гол Ліонель присвятив померлому Дієго Марадоні.

Таким чином, Барселона набрала 14 очок та піднялась на 8 місце у турнірній таблиці, Осасуна з 11 пунктами залишилась п'ятнадцятою.

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