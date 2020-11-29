Месси красиво попрощался с Марадоной – трогательный перфоманс в честь легенды после бомбезного гола
Форвард Барселоны Лионель Месси отметился забитым голом в матче против Осасуны и посвятил его Диего Марадоне.
В матче с памплонцами Месси классным ударом в дальний угол сделал счет 4:0, обыграв перед этим сразу двух соперников.
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Аргентинец подготовил яркий перфоманс для празднования, и снял игровую футболку, под которой была культовая форма Ньюэллс Олд Бойз с 10-м номером на спине – именно в такой в свое время выступал Диего Марадона.
Отметим, что Барселона устроила погром Осасуне (4:0) в день своего 121-летия. Эта пермога позволила каталонцам набрать 14 очков и подняться на 8 место в турнирной таблице.
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️️ Messi dedicating his goal to Diego Maradona #RIPMaradona #BarçaOsasuna pic.twitter.com/pPDtnAlKep— FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) November 29, 2020