Форвард Барселоны Антуан Гризманн красноречиво ответил критикам в поединке с Осасуной.

Француз на 42 минуте удвоил преимущество "блаугранас" одним из самых красивых голов сезона.

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Игрок Осасуны опрометчиво скинул мяч вблизи штрафной, где уже караулил Гризманн. Чемпион мира с лета идеально поймал круглого и едва не разорвал сетку за спиной Эрреры.

Добавим, что для Гризманна этот гол стал четвертым в 11 поединках текущего сезона.

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