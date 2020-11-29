Гризманн едва не порвал сетку мощным ударом с лета – видео пушки
16:22 - Читати українською
Форвард Барселоны Антуан Гризманн красноречиво ответил критикам в поединке с Осасуной.
Француз на 42 минуте удвоил преимущество "блаугранас" одним из самых красивых голов сезона.
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Игрок Осасуны опрометчиво скинул мяч вблизи штрафной, где уже караулил Гризманн. Чемпион мира с лета идеально поймал круглого и едва не разорвал сетку за спиной Эрреры.
Добавим, что для Гризманна этот гол стал четвертым в 11 поединках текущего сезона.
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