"Нелегко играть против команд, которые защищаются большими силами, в низком блоке. Трудно находить свободные зоны.

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Однако вместе мы создали больше, чем достаточно, чтобы выиграть матч. У нас был момент, когда мы не реализовали пенальти. Это дает сопернику необходимую энергию. Но после этого мы пытались забить, забили, хотели отличиться и третьим голом.

В таких матчах мы должны закрывать игру раньше. Тогда пространства было бы больше, и мы могли бы забить еще больше голов. Зубков сыграл очень хорошо, но и он должен был раньше забить.

Ну, и важно также в таких поединках не пропускать. Если удержать свои ворота "сухими", то будет еще больше шансов на победу", – цитирует Пушича УПЛ ТБ.

Напомним, после 17-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет четвертым, набрав 31 очко и имеет две игры в запасе.

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