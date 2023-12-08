"Нелегко грати проти команд, які захищаються великими силами, в низькому блоці. Важко знаходити вільні зони.

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Однак загалом ми створили більше, ніж достатньо, щоб виграти матч. У нас був момент, коли ми не реалізували пенальті. Це дає супернику необхідну енергію. Та після цього ми намагались забити, забили, хотіли відзначитись і третім голом.

У таких матчах ми маємо закривати гру раніше. Тоді б простору було більше й ми могли б забити ще більше голів. Зубков зіграв дуже добре, але й він мав раніше забити.

Ну й важливо також у таких поєдинках не пропускати. Якщо втримати свої ворота "сухими", то матимеш ще більше шансів на перемогу", – цитує Пушіча УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 17-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде четвертим, набравши 31 очко і має дві гри в запасі.

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