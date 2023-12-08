Матч в Житомире имел большие турнирное значение. Полесье держалось на третьей позиции, но Шахтер отставал на три очка – разница по голам у команд была минимальной, поэтому новичок УПЛ рисковал потерять и эту строчку. Впрочем, был и шанс вырваться на вершину, ведь Кривбасс и СК Днепр-1 имели преимущество всего в два зачетных балла.

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В первом тайме соперники провели всего по три удара, но несколько острых эпизодов увидеть удалось. Подопечные Юрия Максимова могли подарить тренеру на день рождения (ему сегодня 55) ранний гол – удар Гуцуляка из-за пределов штрафной заблокировали, однако Филиппов подхватил отскок и выстрелил с левого края в ближний угол. Бойко спас Полесье.

Хозяева огрызнулись штрафным в исполнении Козака. Артем целил в правую девятку, заставив Кинарейкина парировать. Это произошло уже на 8-й минуте, а на 16-й Макуана организовал Макуана. Вингер несколько запорол врыв на левый край штрафной, завозился в окружении защитников, но смог развернуться и бахнуть с острого угла. Кинарейкин справился.

Кроме этих эпизодов, стоит вспомнить эпизод на 38-й минуте, когда Филиппов выполнил прострельную передачу на линию вратарской. Рубчинский бежал на замыкание и даже пробил, но Бойко успел сократить расстояние и парировать. Днепровцы после этого требовали пенальти. "Бл*ять, чемпионы мира приехали или что" – передает реакцию Дениса наш эксперт по иностранным языкам.

В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло. Голы пошли уже на старте второго тайма, причем максимально простые. Речь о взятии ворот Полесья через три минуты после перерыва – хозяева потеряли мяч перед собственной штрафной, Бабенко сразу перевел на правый край, а Адамюк выполнил прострел на 11 метров. Филиппов замкнул, отметившись шестым забитым мячом в сезоне УПЛ. 0:1!

Подопечные Юрия Калитвинцева ничем не заинтересовали, поэтому пришлось проводить замены. На 56-й минуте Ариэльсон и Кушниренко заменили Грицука и Крушинского. Впрочем, этот ход не принес мгновенного эффекта. Более того – на 59-й минуте Филиппов забил второй гол, замкнув прострел Кравца с левого края штрафной, однако взятие ворот не засчитали. Офсайд.

Наиболее эффективными в деле спасения Полесья оказались центрбеки СК Днепр-1. На 62-й минуте они помогли сравнять счет – Сарапий не смог перехватить пас на ход Тейлору (хотя был ближе к мячу), а Сваток проиграл ему борьбу 1-в-1 на линии штрафной. Лукас спокойно переиграл Кинарейкина, отпраздновав гол в ворота бывших партнеров.

А на 79-й минуте Сарапий привез пенальти, хотя и Сваток сыграл неубедительно против Макуана, позволив ему прострелить на 11 метров. Сарапий влетел корпусом в свежего Шастала – впрочем, вмешательство VAR спасло СК Днепр-1. Пенальти отменили.

Кроме этого эпизода, в последние 25 минут вспомнится только подача на Гуцуляка, которую тот замыкал ударом головой из центра штрафной. Получилось точно в руки Бойко. Все остальное – это борьба, пуляние мяча куда-то туда, матерщина, мороз и мелкие паузы. Что было ожидаемо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Благодаря этому результат Полесье отправится зимовать на третьей позиции. СК Днепр-1 вырывается в лидеры УПЛ, набрав 34 очка, однако Кривбасс свой матч еще не сыграл.

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